"Validé" saison 2 : Franck Gastambide satisfait comme jamais par les premiers épisodes

L'aventure "Validé saison 2" continue... Franck Gastambide, le réalisateur, vient d'informer que les premiers épisodes sont montés !

par Team Mouv'

Une des séries préférées des français prépare doucement son grand retour pour une saison 2 . Alors que le rappeur Hatik balayait récemment les rumeurs concernant son possible retour dans ce deuxième opus de Validé, le réalisateur et acteur Franck Gastambide continue de teaser le retour prochain de la série phénomène.

Le montage de la saison 2 avance . . .

C'est sur Instagram que l'on retrouve un Gastambide tout sourire accompagné de la légende "Ma tête après avoir vu le montage des premiers épisodes . . .". En effet, ce dernier ne manque pas de tenir au courant sa communauté à chaque fois qu'une nouvelle étape est franchie concernant la saison 2 . Ainsi, après nous avoir informé que le tournage était terminé, c'est désormais en toute logique que l'on apprend que le montage avance . . .

Une chose est sure, on est clairement pas les seuls à attendre cette saison 2 comme le père Noël . Et pour cause, une pluie d'invités tous plus fous les uns que les autres s'abattra bien vite sur nous : Rohff, Soolking, Alonzo, Kofs, Saïd Taghmaoui ( La Haine ) , Kenza Fortas, Dinos, et on en passe !