"Validé" : la série de Franck Gastambide vendue à HBO Max

La série de Franck Gastambide, "Validé", sera disponible sur le sol américain.

par Team Mouv'

Alors que la saison 2 est sur le point de sortir en France ce lundi 11 octobre à 21h, l'équipe de Validé vient d'annoncer la vente de sa série à HBO Max et Radio - Canada .

Apash n'aura pas brisé des cœurs qu'en France : le jeune rappeur de banlieue parisienne, incarné par Hatik, va faire le tour du monde. Avec plus de 35 millions de streams, la série, qui a séduit le public français, allant au - delà de sa niche d'origine et propulsant Hatik sur la scène rap, a apparemment retenu l'attention de diffuseurs américains .

Un pied sur le sol américain

Variety révèle que c'est à WarnerMedia Latin America, qui regroupe plus de 39 territoires en Amérique Latine et dans les Caraïbes, que Studiocanal a vendu sa série, qui sera diffusée exclusivement via HBO Max. Validé sera aussi présent en Amérique du Nord avec son rachat par Radio - Canada.

Le format de la série, qui présente l'ascension d'un jeune rappeur dans sur la scène hip - hop, a en effet de quoi séduire, et son réalisateur, Franck Gastambide, plaît presque autant à l'étranger qu'en France, avec des succès comme Les Kaira ( traduit en Porn in the Hood) , Pattaya ou Taxi 5 .

Validé, traduit en anglais par "__All the Way Up" ( "jusqu'en haut" ) , présente finalement une histoire universelle : celle d'un jeune en galère qui veut réussir dans la musique . Et vu le succès que la série a eu en France, on imagine qu'elle va également régaler le public outre - atlantique .

La série de Gastambide, dont la saison 2 est très attendue en France, est donc loin de quitter le feu des projecteurs . Avec un pied en Amérique, on imagine Validé partir peut - être, prochainement, à la conquête des Etats - Unis, même si on y trouve déjà des séries de ce type comme Dave ou Atlanta, qui rend la concurrence plus impressionnante . Mais qui ne rêve pas de voir un Apash à l'américaine ?