"Validé" : la saison 1 est maintenant dispo gratuitement

La saison 1 de "Validé" est désormais disponible gratuitement sur myCanal.

par Team Mouv'

Alors qu'on attend tous la saison 2 de Validé, Canal + nous fait une surprise et nous permet de voir la saison 1 gratuitement sur myCanal . Avec plus de 35 millions de visionnages, la série est le plus gros carton de Canal + et la chaîne n'hésite pas à nous faire un petit cadeau .

0 excuse pour ne pas mater la série

Frank Gastambide annonce lui - même ce 5 octobre que les 10 épisodes de la saison 1 sont à retrouver sur myCanal et ça gratuitement ! De quoi permettre à ceux qui n'ont pas vu la série la plus regardée de l’histoire de la chaîne de plonger dans l'univers du rap ! Sinon c'est aussi le bon moment pour se remémorer l'histoire d'Apash le personnage principal avant la sortie officielle de la nouvelle saison le 11 octobre .

Comme le rapporte CNews on pourra mater cette première saison sans créer de compte ! En gros : pas besoin de mot de passe, pas besoin de renseigner ses coordonnées bancaires, ni de payer !