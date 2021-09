"Validé" : Canal+ balance la date de sortie de la saison 2

La série "Validé" de Canal+ revient très prochainement sur vos écrans.

par Team Mouv'

Après la fin de la saison 1 et le succès de Validé, Canal + a rapidement promis une saison 2 . Quelques mois plus tard après son développement, cette nouvelle saison débarquera prochainement, et Canal + a même donné le mois de la sortie : octobre 2021 .

C'est sur Twitter que la chaîne a posté les photos du casting de cette nouvelle saison . On peut voir tous les acteurs principaux de la première saison, sauf Hatik qui jouait Apache . À sa place, c'est Laetitia Kerfa qui tiendra le premier rôle, avec Franck Gastambide, Brahim Bouhlel, Saïdou Camara ou encore Sams, Sabrina Ouazani et Saïd Taghmaoui entre autres .

Un premier teaser avait été dévoilé en juin dernier, avec la présence de Rohff, Kofs, Mac Tyer ou encore Naps .