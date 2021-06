"Validé" : arrêtez-tout, le teaser de la saison 2 avec Rohff, Naps... est là

Franck Gastambide vient de dévoiler le teaser de la très attendue saison 2 de "Validé".

par Team Mouv'

Mars 2020, comme la planète entière, la France se prenait en pleine gueule le coronavirus . . . qui nous a obligé à nous confiner et vivre une période vraiment bizarre, même carrément claquée, enfermés chez nous pendant de longs mois . Heureusement, Franck Gastambide a permis a pas mal de fans de rap de passer du très bon temps et nous divertir pendant cette sale période avec la série Validé.

La saison 2 en approche

Dévoilé le 20 mars 2020 sur Canal + , le premier épisode des aventures d'Apash joué par Hatik qui veut percer dans le rap game, a connu un engouement assez dingue et c'est des millions de français qui étaient au taquet devant leurs écrans durant les 10 épisodes . Au point de devenir la série française la plus matée en 2021 . Teasée depuis plusieurs mois avec des annonces alléchantes : participation de Rohff notamment, la suite de la série se concrétise enfin avec le premier teaser délivré ce vendredi 25 juin à 18 heures par Canal, ENFIN ! On y aperçoit Saïd Taghmaoui, Laetitia Kerfa, Rohff, Naps, Bosh, YL, Kofs, Mac Tyer, Sabrina Ouazani . . . Détail important, on apprend que la saison sortira à la rentrée 2021 donc au mois de septembre .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Franck Gastambide nous avait bien prévenus : vous n'êtes pas prêts !

Comme pour la première saison, des scènes ont été tournées dans les locaux Mouv', mais on ne vous en dit pas plus .