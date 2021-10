Val-Zod : la série Superman avec Michael B. Jordan se dévoile

Michael B. Jordan travaille sur une série autour de l'univers de Superman.

par Team Mouv'

Le vétéran des Quatre Fantastiques, Michael B . Jordan, n'en a pas encore fini avec le genre super - héroïque, avec une série liée à Superman en développement .

Michael B . Jordan sur tous les terrains

De nombreux fans de DC ont enfin obtenu la réponse à leur souhait après des années de rumeurs sur un projet Superman centré sur Michael B . Jordan . En effet Michael B . Jordan a finalement constitué son équipe créative . Selon Deadline, Darnell Metayer et Josh Peters ont été retenus pour écrire le scénario de la mini - série DC . Le duo d'auteurs a déjà écrit plusieurs projets à venir, dont The Nola d'Amazon et le prochain Transformers : Rise of the Beasts. Habitués aux scénarios à gros budget, Metayer et Peters vont donc puiser dans un autre type de Superman en s'attaquant à l'histoire de Val - Zod .

Malgré cette mise à jour, on ignore pour l'instant quel scénario de Val - Zod le duo va adapter, ou s'il va créer une intrigue originale pour le personnage . Alors que les rumeurs suggèrent que Michael B . Jordan jouera le Superman de la Terre 2 ( causée par le multiverse ) , on ne sait toujours pas si l'acteur enfilera le fameux costume du "Black Superman" .

Michael B . Jordan ne limite pas ses talents dans le domaine des comics à la série Superman et au volet Black Panther de Marvel . En effte, il produira également un film en autonome autour du super - héros Static Shock . Avec autant de titres de super - héros en chantier, on pourrait oublier que Michael B . Jordan a également une carrière d'acteur . L'acteur est en tête d'affiche du film A Journal for Jordan prévu pour le 25 décembre . Il est également prévu qu'il revienne pour Creed III, non seulement en tant que vedette, mais aussi en tant que producteur et réalisateur .