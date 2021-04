"American Psycho" : une série est en préparation

Après le succès mondial du film sorti en 2000, Patrick Bateman est de retour !

par Team Mouv'

21 ans après la sortie du film qui a fait frissonner les spectateurs, American Psycho revient . . . en série . Sorti en 2000, le thriller a connu un énorme succès, notamment grâce à la performance magistrale de Christian Bale. Il interprète Patrick Bateman, un riche banquier new - yorkais attiré par le sang et adapte des meurtres violents. Le film aurait également permis de révéler Jared Leto, Justin Theroux et Reese Witherspoon .

C'est le boss de Lionsgate TV, Kevin Beggs, qui a annoncé le projet d'une adaptation en format série sans ajouter beaucoup plus de détails :

Nous venons de terminer l'adaptation de Dear White People qui a été une très bonne expérience . L'adaptation de Blindspotting arrive, et une série American Psycho est aussi en développement .

Le fait de lancer une série permettrait de répondre aux critiques de l'époque qui reprochait au film son manque de fond par rapport au livre de Bret Easton Ellis . Car oui, le film est lui - même une première adaptation !

Quoiqu'il en soit, on espère que Lionsgate réussira cette série . On ne devrait pas être trop inquiet, le studio est habitué . Une série dérivée de Saw est en développement ainsi que le spin - off de John Wick .