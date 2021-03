"Un prophète" : le film culte de Jacques Audiard bientôt adapté en série

Le film primé à Cannes sera bientôt adapté en série, selon le producteur Marco Cherqui.

Le film culte de Jacques Audiard sera bel et bien adapté en série . Cette information a été confirmée par le producteur Marco Chergui au média Variety. Le film Un Prophète, réalisé en 2009 par Audiard a été récompensé à Cannes par le prestigieux Prix du jury . Il avait révélé Tahar Rahim ( César du meilleur espoir ) .

Saison 1 annoncée

La première saison devrait contenir 10 épisodes et réunir l'équipe qui était à l'origine du film de 2009 ( Marco Cherqui à la production, Abdel Raouf Dafri et Nicolas Paufaillit au scénario . On sait déjà depuis longtemps que ce remake est dans les tuyaux, en revanche selon le site spécialisé Allocine, le tournage de la série devrait avoir débuté au deuxième semestre 2021. Pour Marco Cherqui,"__une série télévisée serait le support idéal pour revisiter cette histoire, car elle nous permettrait de diversifier les points de vue, d'élargir les intrigues des personnages secondaires et de développer leurs parcours respectifs . ”

Quelques adaptations

Evidemment, la série ne suivra pas à la trace le scénario réalisé en 2009 par Audiard . Quelques changements sont dores et déjà annoncés comme par exemple la ville . Le film se déroulait à Paris alors que Marseille sera le théâtre de cette adaptation en série . Et alors que le héro du film était incarné par Tahar Rahim, "Dans notre série, ce sera un jeune franco - comorien__ .” confie le producteur, sans donner de nom . En revanche le nom de la série sera le même que le film : Un Prophète.

Pour l'heure on ne sait pas où sera diffusée cette saison 1 . Affaire à suivre !