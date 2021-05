Dragon Ball : un nouveau film sortira en 2022

Une annonce faite pour le Goku Day.

par Geoffrey

Vous ne le saviez peut - être pas mais chaque année a lieu le « Goku day » ! Un jour dédié au héros de la saga Dragon Ball qui met en ébullition les fans du manga dans le monde entier . Et les adeptes de la série n'oublieront pas cette fête en 2021 puisqu’un nouveau film a été annoncé .

Un long métrage annoncé pour l’année prochaine qui devrait rester dans la même veine que Battle of Gods, La Résurrection de F et Broly puisque cette bonne nouvelle en complète une autre : le créateur original Akira Toriyama sera de la partie : "Je suis très impliqué dans la production, l’histoire et les dialogues . Je ne devrais pas trop en dire sur l’intrigue, mais préparez - vous à des combats extrêmes et l’implication d’un personnage inattendu . Nous voulons explorer des territoires inédits en termes d’esthétique et d’action, et donner une expérience incroyable au public . J’espère que tout le monde sera impatient de découvrir ce nouveau film . "

Dragon Ball Super – Broly étant considéré comme l’œuvre ultime d’une saga qui aura su traverser plusieurs générations, on imagine déjà l’impatience des fans à l’idée de se retrouver face à un nouveau scénario inédit de Dragon Ball sur grand écran .