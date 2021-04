"Fast and Furious" x "Jurassic World" : bientôt un crossover ?

Après les braquages extraordinaires, les vols planés et les courses-poursuites avec un sous-marin, Dominic Toretto va-t-il bientôt devoir affronter des dinosaures ?

20 ans déjà que Fast and Furious repousse les limites du réel . La saga regroupe 10 films tous aussi spectaculaires les uns que les autres : un coffre fort géant trimballé dans les rues de Rio, un avion stoppé en plein vol, une supercar dans la vide entre deux gratte - ciels, une course poursuite avec une sous - marin… Où va s’arrêter Dominic Toretto et son équipe ?

La folie n’a en tous cas pas été tempérée dans la dernière bande annonce du dernier volet dévoilée le 15 avril par Universal . Cette fois, la famille de Dom pourrait bien se retrouver dans l’espace…

Après l'espace, les dinosaures ?

Dans une conférence de presse de lancement avec Michelle Rodriguez ( Letty ) et Vin Diesel ( Dominic Toretto ) , Justin Lin a expliqué qu’il n’y avait aucune limite à son imagination. À la question de savoir s’il serait possible que le monde de Fast and Furious croise celui de Jurassic World, le réalisateur répond : "Je ne dirais jamais jamais à quoi que ce soit" . Michelle Rodriguez, elle, est carrément partante : "Je suis pour !" s’est - elle écriée . Également issu des studios Universal, la connexion entre les deux univers est donc possible, difficile cependant d’imaginer des voitures surpuissantes faire des courses - poursuites entre les jambes d'un T - Rex. Mais Fast and Furious a toujours su repousser les limites, plus rien ne peut nous étonner désormais !

Fast and Furious 9 sera en salles le 14 juillet prochain.