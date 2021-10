Toy Story : le préquel sur Buzz l'Eclair a sa bande-annonce

Le sequel de Toy Story, Buzz l'Eclair, se dévoile dans une première bande-annonce.

par Team Mouv'

Disney Pixar vient de révéler la très attendue bande - annonce de Buzz l'Eclair,_son sequel sur le héros de Toy Story ._ Et le résultat s'annonce grandiose .

Pixar annonçait en décembre dernier que le sequel Lightyear (Buzz L'Eclair en français ) était en préparation . Une annonce qui pouvait surprendre les fans de Toy Story, tant on pensait connaître les histoires du copain de Woody par cœur . Mais la première bande - annonce vient de sortir et lever le voile sur nos interrogations, présentant un long - métrage sur le super - héros dont la figurine de la saga est basé, et nous révélant la vie du vrai Buzz l'Eclair

Buzz en chair et en os

Réalisé par Angus MacLane (Le Monde de Dory) , le film sortira au cinéma le 22 juin 2022, et ne verra pas figurer Tim Allen, qui doublait le jouet dans les précédents films, mais Chris Evans (Captain America) pour donner sa voix au personnage . En effet, les réalisateurs voulaient créer une réelle coupure entre les deux représentations de l'astronaute, et donner un réelle renouveau à celui - ci .

Le nouveau Buzz l'Eclair présenté par Disney Pixar semble s'éloigner de celui que l'on connaissait, bien qu'il garde plusieurs références à la figurine de Andy . Chris Evans l'avait dit en 2020: "Juste pour être clair, ce n'est pas un film sur Buzz l'éclair le jouet . C'est sur l'origine du Buzz l'éclair humain, dont le jouet est tiré . " On ne parle plus à présent d'un jouet, mais bien d'un vrai superhéros, qui semble être astronaute et vivre des aventures riches en adrénaline . Sur le tube Starman de David Bowie, ce Buzz l'Eclair prend vie pour nous proposer un personnage qui semble plus subtile et humain que ce que l'on pouvait attendre .

Rendez - vous le 22 août pour découvrir le vrai Buzz l'Eclair qui, avant même d'exister, a déjà fait le tour du monde en devenant un jouet iconique .