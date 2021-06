"Tortues Ninja" : Seth Rogen annonce la date de sortie du film d'animation

Leonardo, Raphael, Michelangelo et Donatello sont de retour dans un film d'animation CGI.

par Team Mouv'

Attrapez une part de pizza car les Tortues ninja s'apprêtent à sortir des égouts en 2023 . Le film d'animation en images de synthèse Teenage Mutant Ninja Turtles produit par Seth Rogen et Nickelodeon sortira en salles le 11 août 2023 . Brendan O'Brien sera le scénariste du film . Il a déjà coécrit les scénarios des comédies Nos pires voisins, dans lesquelles Rogen a joué .

Rogen a annoncé la bonne nouvelle sur Instagram en postant ce qui semble être une page du cahier de sciences de Leonardo, un des fils de maître Splinter . Sur la page se trouvent des blagues et des références à ses frères Raphael, Michelangelo et Donatello, ainsi qu'à leur amie April O'Neil . On y trouve également un dessin de l'épée emblématique de Leonardo accompagnée de gribouillages enflammés des mots "honneur" et "loyauté" et des détails sur les mutations génétiques .

