"Top Boy" : qui sont les acteurs / rappeurs de la série

Découvrez les acteurs / rappeurs de la série "Top Boy".

par Team Mouv'

La série à succès de Netflix Top Boy, vient de dévoiler sa quatrième saison le 18 mars dernier. Une saison qui revient, une nouvelle fois, autour des aventures des gangs londoniens et les mésaventures de Dushane et Sully.

Cette série connait un fort succès de part son côté très réaliste, mais aussi car elle arrive à mettre en avant le hip-hop britannique à travers sa bande originale et les acteurs qui y tiennent un rôle. En effet, beaucoup d'entre eux sont rappeurs à côté de leur travail derrière la caméra. En voici la liste :

Asher D

Celui qui interprète le rôle de Dushane est le plus ancien à rapper dans cette liste. En effet, Ashley Walters, de son vrai nom, rejoint le groupe So Solid Crew dès le début des années 2000. Groupe pour lequel il joue et écrit des textes, notamment pour leur tube numéro 21 Seconds.

Après la séparation du groupe, il enregistre en 2006 le projet, In Memory of the Street Fighter, avec le single Andrea. Il sort ensuite, un album studio en 2008 intitulé The Appetiser, un album de 12 titres produit avec Laurence Ezra. Début 2012, Walters signe un contrat d'enregistrement avec le label indépendant SK Records. Et en octobre 2019, il dévoile le morceau Top Boy qui culmine aujourd'hui à 1,5 millions de vues sur YouTube.

Little Simz

Enchainons avec Little Simz, la rappeuse qui joue le rôle de la petite amie de Dushane, Shelley. La rappeuse est dans le game depuis un petit moment, mais sa renommée s'est réellement faite à la suite de son passage chez Colors et son interprétation de Backseat qui cumule aujourd'hui plus de 15 millions de vues sur YouTube. Un succès dont elle a profité pour sortir son EP GREY Area en 2019 qui lui a permis d'asseoir sa notoriété.

Sa dernière sortie, son quatrième album Sometimes I Might Be Introvert , acclamé par la critique, lui a permis d'atteindre un point culminant en mêlant rap contemporain, production soul et introspection. Un début de carrière en trombe qui a permis à Little Simz d'être sacrée "révélation de l'année" aux BRIT Awards en 2022.

Dave

Certainement le plus connu de toute la liste, Dave n'est lui présent que dans une seule saison de Top Boy. Il y incarne le rôle de Modie, rival de Dushane, dans lequel il est totalement grimé avec une balafre qui parcours toute la moitié de son visage.

Mis en lumière avec le gros succès de sa collaboration avec AJ Tracey sur le titre Thiago Silva, le rappeur de Londres a ensuite rencontré une renommée internationale avec la reprise de son morceau Wanna Know par Drake en 2016. Dave décide alors d'enchainer et sort le projet Game Over avant de continuer avec deux albums très bien reçus par le public et la critique : PSYCHODRAMA et We're All Alone In This Together.

Début mars 2022, Dave a sorti un nouveau single Starlight. Avec un mois d'affilée au sommet de l'Official Singles Chart, le titre est maintenant le single rap solo britannique resté numéro 1 le plus longtemps dans l'histoire des Official Charts. Autant dire que le britannique n'est encore qu'au tout début d'une très belle carrière.

Kano

Sully, ou du moins celui qui l'interprète, a sorti son premier single solo, P's & Q's, en 2004, qui a été un énorme succès underground, marquant Kano comme une étoile montante. En juin 2005, sort le premier album de Kano, Home Sweet Home. La semaine de sa sortie, l'album a été la plus haute entrée dans le top 40 britannique, à la 36e place. Home Sweet Home a été certifié disque d'or au Royaume-Uni.

Kano a ensuite enchainé avec 4 albums en 12 ans qui cumulent tous plusieurs millions de streams : London Town, Method to the Maadness, Made in the Manor et le dernier en date, Hoodies All Summer. Des succès qui lui ont valu d'être nominé aux Urban Music Awards, aux Music of Black Origin Awards, aux Channel U "Best of British" Awards ou encore aux BRIT Awards.

Hope Ikpoku Jnr

Dernier de la liste, non pas par manque de talent mais parce qu'il est le plus récent à s'être lancé dans une carrière d'artiste : Hope Ikpoku Jnr, a.k.a Aaron dans Top Boy, vient de sortir son premier morceau en 2022. Le jeune anglais a profité de la sortie de la nouvelle saison de la série Netflix pour envoyer le titre Stop The Rain en featuring avec BILLY dont il a sorti le clip le 1er avril.

Pour l'instant, on ne sait pas trop si Hope Ikpoku Jnr est prêt à se lancer dans une réelle carrière de rappeur à côté de son travail d'acteur, mais avec ce superbe morceau on espère bien qu'il saisira sa chance.

Quoi qu'il en soit, si vous êtes fan de la série Top Boy et que vous aimez le rap anglais agrémenté de ce petit accent londonien, on vous conseille fortement d'aller jeter un coup d'œil à ces artistes qui ont, décidément, plus d'un tour dans leur sac.