"Top Boy" : la saison 4 s'offre une date de sortie

La saison 4 de "Top Boy" sera bientôt disponible

par Team Mouv'

Que les fans de Top Boy se réjouissent, la date officielle du lancement de la saison 4 de la série vient d'être officialisée.

Le retour de Dushane et Sully

Le compte Twitter officiel de Top Boy a publié la date dans une vidéo sur Twitter. "Nous savons que vous demandez la date de Top Boy depuis un moment maintenant", peut-on lire dans le tweet. "La voici - sur le plus grand panneau d'affichage de Londres pour qu'on ne puisse pas la manquer. TOP BOY REVIENT LE 18 MARS."

Prévue sur Netflix le 18 mars, la saison 4 de la série produite par Drake fera suite aux événements de la troisième saison et verra Ashley Walters, Kano, Micheal Ward et Little Simz reprendre leurs rôles de Dushane, Sully, Jamie et Shelley. La troisième saison très attendue de Top Boy est arrivée en septembre 2019 et a reçu des critiques élogieuses de toutes parts. La série a également été répertoriée comme l'une des séries Netflix les plus populaires de 2019.

La quatrième saison de la série devait tomber en 2020, mais la production a été arrêtée en raison de la pandémie de Covid. Le tournage a ensuite repris vers la fin de l'année 2020 et voici qu'elle sera disponible sur nos écrans à la mi-mars pour notre plus grand plaisir.