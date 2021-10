"Top Boy" : la saison 2 prochainement sur Netflix

"Top Boy" revient pour une saison 4, ou une saison 2 selon le point de vue.

par Team Mouv'

Top Boy, la série produite par Drake, reviendra définitivement pour une saison 4, après une longue pause prise par la production .

En 2019, Top Boy revenait avec fracas sur Netflix . La série, qui avait déjà deux saisons sur Channel 4, avait en effet été rachetée par le géant du streaming, et s'était offert un nouveau producteur exécutif en la personne de Drake . Deux ans plus tard, une nouvelle saison est officiellement en approche, comme le confirme Netflix dans un post twitter .

Une saison longtemps attendue

Après un retard pris à cause du covid, le tournage avait commencé en décembre 2020 . Ashley Walters ( Dushane ) , acteur principal avec Kane Robinson ( Sully ) , avait alors annoncé que la série était en route . Depuis, aucune date n'a été donnée, mais Netflix vient de partager un post dans lequel on voit le script de la saison avec la mention "prochainement" . D'ici à rêver à une sortie avant la fin 2021, il n'y a qu'un pas .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Il est encore difficile d'imaginer le scénario précis de cette nouvelle saison du show, mais on pourra probablement suivre les aventures de Dushane et Sully qui alors qu'ils gouvernent Summerhouse. A voir s'ils feront alliance avec Jamie, leur ancien rival : celui - ci pourrait les aider par sa compréhension de lindustrie pharmaceutique, et a été sauvé de prison par Dushane .

Si Top Boy a vécu des hauts et des bas, ses fans sont habitués à devoir attendre pour voir la série, et on sait que chaque nouvelle saison est toujours de qualité, d'autant plus depuis que Drake est aux manettes . On rêve donc de voir la nouvelle saison sortir avant la fin de l'année .