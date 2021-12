Tom Holland : son salaire incroyable si il tourne Spider-Man 4

Tom Holland touchera un beau pactole si il resigne pour un prochain Spider-Man.

par Team Mouv'

Spider-Man : No Way Home n'est sorti en salles que depuis quelques semaine, mais de nombreux fans attendent déjà avec impatience le prochain film. Avant la sortie du film, la question de savoir s'il s'agissait du dernier de Tom Holland a suscité de nombreux débats. Et aujourd'hui c'est son futur salaire qui fait parler de lui.

Un sacré salaire

Avant la première du film, Amy Pascal, productrice de Spider-Man, a laissé entendre qu'une autre trilogie centrée sur le personnage de Holland était déjà en préparation. Aujourd'hui, après No Way Home, l'avenir de Holland est un peu plus clair. Le jour de la première du film, le patron de Marvel, Kevin Feige, a confirmé que Spider-Man 4 n'en était qu'au tout début de son développement.

Dans un article récent de Variety, des sources familières des négociations salariales à Hollywood ont donné une idée des chiffres que l'acteur pourrait commencer à gagner à partir de maintenant. Avant d'être choisi pour incarner Spider-Man, il aurait gagné moins d'un million de dollars pour des rôles au cinéma. Aujourd'hui, Holland pourrait gagner entre 2 et 5 millions de dollars pour des films indépendants, et entre 5 et 10 millions de dollars pour des films de studio traditionnels. Cela inclut le film Spider-Man 4 de Sony.

Spider-Man : No Way Home a connu un succès au box-office presque sans précédent, même au milieu de la pandémie de coronavirus. Si une grande partie de ce succès peut être attribuée à la popularité de son personnage principal, il pourrait aussi être dû à l'incarnation de Tom Holland. Un salaire de 10 millions de dollars pour Spider-Man 4 serait impressionnant et témoignerait de tout ce qu'il a apporté à la franchise.