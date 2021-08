Tom Hardy veut réunir Spider-Man et Venom dans un crossover

L'acteur Tom Hardy espère une nouvelle rencontre de l'Homme-Araignée et Venom dans un prochain film.

par Team Mouv'

Le volet 2 du film Venom a été repoussé et arrivera dans nos salles obscures le 20 octobre 2021 .

On y retrouvera bien évidemment Tom Hardy dans le rôle de Venom et le britannique sera opposé à Carnage, le méchant de l’histoire joué par Woody Harrelson . La bande - annonce de Venom : Let There Be Carnage vient d'être dévoilée et est à mater juste ici .

Tom Hardy voit loin pour Venom

Interviewé par le magazine Esquire, l'interprète de Venom voit les choses plus loin pour Venom et y a notamment évoqué son envie de faire un crossover avec Spider - Man .

En effet, Tom Hardy a parlé de la difficulté de pouvoir trouver un accord entre Sony et Disney + mais n'en reste pas moins confiant et demandeur :“J'espère et je pousse fortement et passionnément, des deux mains, vers ce potentiel . Je ferais tout pour que cela se produise, dans la limite de ce qui est juste en affaires . ”

On imagine que pour les fans de l'univers Spider - Man, cette idée de voir les deux protagonistes sera plus qu'enchantante . En effet, depuis Spider - Man 3 sorti en 2007 avec un Homme - Araignée incarné par Tobey McGuire qui affronte Venom ( Topher Grace ) on n'a plus vu les deux personnages réunis par la suite sur les nouveaux films de l'univers incarnés par Tom Holland et Tom Hardy .