"Thor 4" : l’incroyable transformation physique de Chris Hemsworth

Pour reprendre son rôle de Thor au cinéma, Chris Hemsworth s’inflige un entrainement physique intense, au plus grand désarroi de son doubleur cascade.

par Team Mouv'

Pour Thor 4, Chris Hemsworth est devenu "une vraie montagne" d’après son doubleur cascade Bobby Holland Hanton . Loin de l’image du Thor bedonnant d’Avengers : Endgame, l’acteur australien s’est redessiné une silhouette impressionnante pour le tournage du film Thor : Love and Thunder, qui sortira en mai 2022 .

Invité de l’émission Fitzy & Wippa, le 8 février dernier, Bobby Holland Hanton est revenu sur la transformation physique impressionnante de l’interprète de Thor . "Tout le monde est en mode 'wow regardez sa carrure ! ' mais moi je me dis 'oui, c’est génial, mais je dois aussi avoir cette carrure maintenant . . . '" a - t - il déclaré .

Thor 4 sera l'une des plus grosses sorties Marvel en 2022

Pour parvenir à un tel résultat, Chris Hemsworth et sa doublure ne lésinent pas à l’entrainement, et ont dû réadapter leur alimentation . "On a le même régime" confirme Hanton, avant d’ajouter que "c'est devenu une corvée, je ne prends plus plaisir à manger, c'est juste prendre des calories toutes les deux heures avant de s’entraîner ." Il a d'ailleurs lui aussi affiché sa transformation physique sur Instagram .

Bobby Holland Hanton se veut rassurant, disant que même si le programme est chargé, Chris Hemsworth et lui sont en pleine forme. Le film Thor : Love and Thunder, réalisé par Taika Waititi, avec Natalie Portman, Christian Bale ou encore Tessa Thompson, promet d’être l’une des plus grosses sorties de la phase 4 du Marvel Cinematic Universe .