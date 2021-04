"Thor 4" : on en sait plus sur le rôle de Russell Crowe

Alors qu'il annoncé avoir rejoint le casting du film il y a à peine un mois, Russell Crowe nous dit enfin quel personnage il interprétera.

par Team Mouv'

La phase IV de l'univers cinématique Marvel a commencé en début d'année avec les séries WandaVision et Falcon et le Soldat de l'hiver dont le dernier épisode sort aujourd'hui . Le film sur le premier héros asiatique de Marvel, Shang - Chi, est également très attendu . Mais ce que veulent vraiment les fans, c'est revoir à l'écran les Avengers originaux du MCU . Black Widow, bien que morte dans Avengers : Endgame, aura droit à son spin - off cet été, et Thor revient pour un quatrième film !

Actuellement en tournage, Thor : Love and Thunder verra le Dieu du Tonnerre dans sa nouvelle vie après la mort de Thanos . Désormais compagnon de route des Gardiens de la Galaxie, le fils d'Odin devrait retrouver son grand amour Jane Foster, interprétée par Nathalie Portman . Le blockbuster sera porté par une flopée d'acteurs de renom !

Un casting XXL

Grâce à des images volées du tournage, on apprenait que Matt Damon reviendra pour un caméo comme il a déjà pu le faire dans Thor 3 . Autre bonne nouvelle, Luke, frère de Chris Hemsworth, devrait également jouer un faux Thor le temps de quelques scènes . Récemment, on apprenait également que Christian Bale avait dû se raser le crâne pour interpréter le rôle de Gorr, le Dieu Boucher, le méchant de l'histoire .

Dernière information en date, Russell Crowe, qui avait annoncé avoir rejoint le casting il y a à peine un mois, a révélé l'identité de son personnage ! L'acteur de Gladiator aura un rôle à la hauteur de son immense carrière puisqu'il interprétera Zeus. Dans les comics, le roi de l'Olympe et Dieu du Tonnerre est un allié historique d'Odin . À voir maintenant comment le personnage sera adapté à l'écran . Ça promet en tous cas de belles étincelles face à Thor !

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Thor : Love and Thunder devrait être en salles le 4 mai 2022.