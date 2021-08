"The Witcher" : une école apprend à chasser les monstres en Pologne

Inspirée de la série à succès "The Witcher", une école de sorciers s'est créée en Pologne.

par Team Mouv'

C'est une drôle d'école qui vient de s'ouvrir en Pologne : inspirée de la série The Witcher, l'établissement appelé The Witcher School propose une formation pour devenir Sorceleur .

Devenir sorcier ? C'est maintenant possible

Si vous aviez rêvé de suivre les traces de Geralt de Riv, le personnage principal de la série inspirée de la saga littéraire d'Andrzej Sapkowski, c'est maintenant possible grâce à la Witcher School située en Pologne qui propose une formation de quatre jours pour la modique somme de 500 euros environ . Pour rester fidèle à la série Netflix, c'est dans un véritable château que les apprentis sorciers pourront s'exercer à maitriser l'art de la sorcellerie et affronter des démons ( des acteurs déguisés en monstres ) . Une expérience fantastique pour les fans les plus aguerris . "Apprenez l’escrime, le tir à l’arc, comment forger une arme, l’alchimie et bien d’autres habiletés, chassez les monstres aux côtés de vos compagnons, apprenez les secrets de sombres châteaux, démêlez les intrigues des rois et des sorcières, faites des choix moraux difficiles… et apprenez à vivre avec les conséquences" comme l'indique le site de l'école .

Une expérience unique

Comme le précise l'école, tout le monde peut devenir un Sorceleur d'exception : "Vous n’avez pas besoin de compétences particulières pour participer à la Witcher School" rassure l'établissement avant d'ajouter que "Le prix du programme comprend le logement, un costume de base, trois repas par jour, un kit basique, des armes non - dangereuses, des entraînements avec des enseignants professionnels et surtout: une aventure inoubliable ! ". En attendant, la deuxième saison de The Witcher, avec l'acteur Henry Cavill, sera diffusée sur Netflix le 17 décembre prochain .