The Weeknd prépare sa propre série avec Lily-Rose Depp sur HBO

The Weeknd va créer sa propre série HBO avec la participation de Lily-Rose Depp.

par Team Mouv'

The Weeknd se dirige vers le petit écran. The Idol, une série dramatique co-créée par l'artiste canadien, a été commandée par la chaîne HBO.

The Weeknd touche à tout

The Weeknd a créé la série avec son partenaire de production, Reza Fahim, et le créateur d'Euphoria, Sam Levinson. Amy Seimetz (The Girlfriend Experience, Atlanta) devrait réaliser les six épisodes de la série, qui met également en vedette Lily-Rose Depp.

En développement depuis l'été, The Idol a pour trame principale l'industrie de la musique à Los Angeles. Elle est centrée sur un gourou et leader d'une secte qui développe une relation avec une chanteuse pop prometteuse. Les détails sur les rôles des autres membres du casting sont, pour l'instant, gardés secret, même si on imagine bien Lily-Rose Depp dans le rôle de la chanteuse pop.

The Idol a également complété son casting avec Suzanna Son, Melanie Liburd, Tunde Adebimpe, Steve Zissis, Troye Sivan, Elizabeth Berkley Lauren, Nico Hiraga et Anne Heche. "Lorsque les multitalents The Weeknd, Tesfaye, Reza Fahim et Sam Levinson nous ont présenté The Idol, il était clair que leur vision subversive et révélatrice du culte de l'industrie musicale ne ressemblait à rien de ce que HBO avait fait auparavant", a déclaré Francesca Orsi, vice-présidente exécutive de HBO Programming. "Peu de temps après, le brillant duo formé par Joe Epstein et Amy Seimetz a rejoint le reste de l'équipe, et ce rêve est devenu une réalité."

Désormais, il ne reste plus qu'à connaitre les dates de tournage et de diffusion. L'attente risque d'être longue...