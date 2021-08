"The Office" : la série culte débarque sur Netflix

La série culte "The Office" arrive sur Netflix cet automne.

par Team Mouv'

The Office est la série déjantée incontournable à mater depuis ses dernières années . Son succès a fait d'elle un véritable phénomène culturel sur Internet . Déjà dispo sur Prime Video, Netflix a aussi signé pour diffuser l'intégralité des neuf saisons sur sa plateforme . L'occasion de binge - watcher dès cet automne tous les épisodes . Parkour !

"It's happening"

Sept ans après le dernier épisode, les aventures de bureau de Michael Scott et de ses collègues complétement givrés font toujours autant rire le monde entier . Les histoires de la bande d'employés de Dunder Mifflin ont été regardées massivement aux States à tel point que la série est la plus populaire sur Netflix en 2020 . La branche française de la plateforme a eu du flair et diffusera The Office en intégralité le 23 octobre prochain. De quoi faire passer la petite déprime de l'automne avec de l'humour . Pour ceux qui ne connaissent pas et qui ont besoin d'être convaincu, le magazine Watch and Listen, a d'ailleurs qualifié la série culte comme la "meilleure série de tous les temps" et dégomme au passage Friends et Dr House .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Les fans sont en PLS depuis que le réalisateur, Greg Daniels, a balancé il y a quelques jours qu'un reboot de The Office "n’est pas impossible". * Screaming *