"The Handmaid's Tale" : une date et des premières images pour la saison 5

Hulu dévoile les premiers éléments de la saison 5 de "The Handmaid's Tale".

par Team Mouv'

The Handmaid's Tale sera de retour à la rentrée et June semble bien déterminée...

Rendez-vous le 14 septembre

Hulu a annoncé que The Handmaid's Tale reviendra pour sa cinquième saison le 14 septembre aux Etats-Unis. Pour ce qui est de la France, la diffusion sera sur OCS et devrait intervenir un jour plus tard. En même temps que la date de sortie, le service de streaming a publié deux photos de la prochaine saison, avec Elisabeth Moss dans le rôle de June et Yvonne Strahovski dans celui de Serena.

Dans la prochaine saison, June devra faire face aux conséquences du meurtre du mari de Serena, Fred Waterford (Joseph Fiennes), à la fin de la saison 4.

Le synopsis est le suivant : "June doit faire face aux conséquences du meurtre du commandant Waterford tout en luttant pour redéfinir son identité et son but. Serena, veuve, tente de se faire connaître à Toronto alors que l'influence de Gilead s'étend au Canada". "Le commandant Lawrence travaille avec tante Lydia alors qu'il tente de réformer Gilead et de monter en puissance. June, Luke et Moira combattent Gilead à distance alors qu'ils poursuivent leur mission pour sauver et retrouver Hannah".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Rendez-vous donc dans 3 mois pour découvrir les deux premiers épisodes de la série dystopique.