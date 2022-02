"The Batman" s'offre un ultime trailer

"The Batman" se dévoile un peu plus à travers une nouvelle bande-annonce.

Plus que quelques jours avant la sortie du tant attendu The Batman avec Robert Pattinson et Zoe Kravitz. Pour nous faire patienter dans cette dernière ligne droite, un dernier teaser vient d'être envoyé.

Toujours aussi sombre

Dans la nuit de dimanche à lundi 21 février avait lieu le NBA All-Star Game opposant les plus grandes stars du basket américain. Lors de cet évènement, au même titre que lors du Superbowl, les spectateurs ont l'occasion de voir des publicités ou encore des bandes annonces inédites. Ce fût le cas de nouveau ce dimanche avec la diffusion d'un nouveau teaser de The Batman.

Alors que le présentateur Brian Anderson allait informer les téléspectateurs d'une pause publicité, l'écran extérieur de la Rocket Mortgage FieldHouse (l'enceinte qui accueillait le match) a affiché le texte "unmask the truth" avant qu'apparaisse le Bat-Signal puis Batman lui-même sur le toit de la salle. Après ce moment de réalité augmentée la bande annonce s'est lancée sous le regard ébahi des spectateurs.

Un trailer dans lequel on aperçoit un Batman en pleine action dans un univers toujours plus sombre et violent. Pour rappel le film de Matt Reeves sortira en salle en France le 2 mars et aura pour grand défi de faire oublier le Chevalier noir de Christopher Nolan.