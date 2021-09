"The Batman" : le Pingouin aura droit à son spin-off

HBO Max rempile avec un un spin off de The Penguin.

par Team Mouv'

Warner Bros . remet le couvert pour nous en mettre plein la vue avec l'univers Dark Knight. Le mastodonte du cinéma va produire un prequel de The Batman et signe avec une seconde série dérivée axée sur le personnage de The Penguin .

Beaucoup de mystère encore !

L'histoire de Batman se décline cette fois - ci autour du personnage diabolique de The Penguin aussi appelé Oswald Cobblepot dans la saga . La série DC Comics sera produite par Dylan Clark et Matt Reeves et sera diffusée sur la plateforme de streaming HBO Max .

Comme le souligne Première, on ne sait pas encore précisément s'il sera lié directement au futur film The Batman. La série va suivre les pas du jeune boss du crime, Cobblepot, jusqu'à son avancée en tant que maitre de la corruption à Gotham . . . Affaire à suivre !