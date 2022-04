"The Batman" : la suite est lancée avec Matt Reeves et Robert Pattinson

"The Batman" aura bien droit à une suite, et elle sera réalisée par Matt Reeves.

par Team Mouv'

C'est désormais officiel : The Batman aura droit à une suite, et c'est forcément une bonne nouvelle. Le plus gros succès mondial de 2022, aura sa suite et cela a été confirmée par Warner lors du CinemaCon qui se tient à Las Vegas.

Comme pour le premier opus, cette suite sera réalisée par Matt Reeves, et le très bon Robert Pattinson sera de retour dans son rôle.

Pour l'instant, on en sait pas plus sur ce nouvel opus, aucune date de sortie n'a été évoquée. Du côté du casting, comme le souligne Allociné, on devrait retrouver Colin Farrel, Zoë Kravitz, Andy Serkis Jeffrey Wright ou encore Barry Keoghan.