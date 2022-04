"The Batman" débarque déjà sur HBO Max

"The Batman" va sortir sur HBO Max.

par Team Mouv'

Malgré sa récente sortie, le dernier film de Matt Reeves va bientôt être disponible en streaming.

Disponible à partir du 18 avril

"The Batman", le nouveau film du super justicier avec Robert Pattinson, sera disponible en streaming sur HBO Max à partir du 18 avril, a annoncé WarnerMedia lundi 11 avril. Même si le film est sorti en salle le 4 mars, ce revirement rapide ne devrait pas être, pour autant, une surprise. En effet, WarnerMedia a sorti tous ses films de 2021 simultanément dans les cinémas et sur HBO Max, et même si la société est passée à un cycle plus traditionnel de sortie en salles pour de nombreux films en 2022 (avec toutefois une fenêtre d'exclusivité en salles plus courte de 45 jours) les diffusion cinéma et streaming restent proches.

Pour rappel, The Batman compte dans son casting, en plus de Robert Pattinson, Colin Farell en pingouin méconnaissable, Paul Dano en Riddler, Jeffrey Wright en inspecteur Gordon et puis surtout Zoé Kravitz totalement démente en Catwoman.

Le 4 avril, le film a dépassé les 700 millions de dollars au box-office mondial et conserve largement la tête du box-office 2022.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Pour tout ceux qui ont un compte HBO Max et qui 'ont pas eu l'opportunité d'aller voir "The Batman" au cinéma, cette nouvelle arrive donc au point nommé et donne l'occasion de découvrir l'une des sorties phares de l'année.