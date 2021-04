TF1 régale pendant le confinement et diffusera deux films Marvel

Les deux films Marvel qui suivent les aventures du super-héros Ant-Man seront diffusés en prime time les deux prochains dimanches d'avril sur TF1.

par Team Mouv'

TF1 sait comment égayer nos soirées . Plus d’un an déjà que la France est empêtrée dans la pandémie de Covid - 19 . Des confinements successifs, les cinémas fermés, les terrasses vidées et les festivals annulés… il ne reste pas grand chose à faire de nos soirées . Heureusement, la première chaine a su remonter notre moral en proposant des soirées films de grandes qualités, idéales pour se détendre sous un plaid sur le canapé . Il y a d’abord eu les Harry Potter, puis la trilogie du Seigneur des anneaux, ont suivi Jurassic Park, Retour vers le futur, ou encore les Dark Knight__ . Autant de sagas légendaires qui nous ont permis de tenir le coup .

La chaine détenue par Bouygues a décidé de continuer sur sa lancée . Changement d’univers cette fois puisque nous allons rentré dans le monde superhéroïque du MCU . Le dimanche 11 avril, à 21h05, TF1 diffusera le film Ant - Man sorti en 2015 . Il sera suivi du second volet des aventures de Scott Lang une semaine plus tard, le dimanche 18, à la même heure .

Un choix stratégique

Le super - héros, capable de passer d’une taille ridiculement petite à extraordinairement grande, n’est certainement pas le plus populaire de l’univers Marvel, mais la première chaine de France a fait un choix stratégique très intelligent . Puisque les canaux de diffusion traditionnels de films doivent désormais faire face à la concurrence des plateformes de streaming, TF1 a fait en sorte de programmer un long - métrage (Ant - Man) uniquement disponible sur Disney + en France, plateforme bien moins populaire et plus discrète que Netflix . De plus, Ant - Man et la Guêpe n’est présent sur aucune plateforme et sera diffusé pour la première fois à la télévision française . Un choix qui promet de nouvelles audiences records pour TF1 .