"Terrain" : le quartier raconté par les rappeurs et ses habitants dans un documentaire

Canal + balance "Terrain", un docu-série sur les quartiers à travers les yeux des rappeurs comme Jul, Ninho, Niska...

par Team Mouv'

Canal + mise sur l'univers du rap et après la saison 2 de Validé, la chaîne rempile avec Terrain un documentaire sur les quartiers racontés par 22 rappeurs incontournables de la scène française . L'Ovni,Ninho, Niska, S . pri Noir et plein d'autres !

Les tiéquar racontés sans filtre

La réalisatrice de Terrain, Céline M’Sili, ex animatrice de Mouv' Rap Club et la société de prod' Black Dynamite ont eu envie de libérer une "parole brute et sans concession de ceux qui vivent au cœur des quartiers"__ . La formule est sans artifice et ne montre pas une vision fantasmée des tierquars : Pas de voix - off, le documentaire est ponctué par les interventions" des rappeurs et membres d'assos .

La liste des rappeurs invités est ultra longue, on y trouve entre autres : Marwa Loud, Da Uzi, Landy, Mister You, Soso Maness, Yl, Dosseh, Ärsenik, Hayce Lemsi, Oldpee ( 13block ) , Cheu B, Isha, Haze, S . pri Noir, Gs Clan, Souri B, Bigor . Que du lourd !

Le docu - série Terrain sera diffusé sur la chaîne et disponible en intégralité sur myCanal à partir du samedi 18 septembre . Le documentaire se divise en quatre parties de 26 minutes sur plusieurs sujets : la vérité du quartier, l'appât de l'argent facile et du deal, la prison, le succès .