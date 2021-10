Tayc bientôt à l'affiche d'une série romantique sur Netflix

Le chanteur R&B Tayc va être à l'affiche d'une nouvelle série Netflix.

Christmas Flow, voici le nom de la série dans laquelle les spectateurs pourront apercevoir Tayc dans le rôle du rappeur Marcus .

Tayc passe du R & B au rap

Le 17 novembre sur Netflix Shirine Boutella et Tayc seront à l'affiche d'une série comédie romantique . Cette série racontera l'histoire d'amour entre une journaliste engagée et un fameux rappeur accusé d’injures et d’incitation à la violence . Actuelle vedette de l'émission Danse avec les stars, le chanteur incarnera Marcus et tentera de conserver son couple malgré les différences qui les opposent .

Réalisée par Nadège Loiseau et écrit par Henri Debeurme, Victor Rodenbach et Marianne Levy, la série sera disponible dès le 17 novembre .

Omniprésent

L'artiste originaire de Marseille va donc être sur tous les terrains en cette fin d'année . Entre la suite de Danse avec les stars, son album Fleur Froide Chapitre 2 qui sortira le 19 novembre et la série Christmas Flow disponible également en novembre, peu de chance de passer à côté du talentueux chanteur de R & B .

Et alors que Tayc a prouvé cette année qu'il excellait en chant et en danse, on a hâte de découvrir ses performances en tant qu'acteur .