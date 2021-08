"Suprêmes" : le biopic sur NTM dévoile enfin sa bande-annonce

Annoncé depuis 2019, le film sur le duo culte du rap français NTM composé de Kool Shen et JoeyStarr dévoile enfin son trailer.

par Team Mouv'

Annoncé depuis 2019, le casting de ce long métrage est ambitieux : Sandor Funtek et Théo Christine incarneront respectivement Kool Shen et JoeyStarr . Réalisé par Audrey Estrougo, le film Suprêmes retrace l'histoire mythique de Suprême NTM, le célèbre groupe de rap qu'on ne présente plus . Il s'agit d'un film biographique qui s'intéresse à la période de la création du groupe à leur premier concert au Zénith de Paris, entre 1988 et 1992.

Très attendu, le film sortira dans nos salles obscures le 24 novembre 2021 et se dévoile avec les premières images de sa première bande - annonce . En une minute, on a le temps de capter la naissance du groupe mythique du rap français issu de Seine - Saint - Denis, ses débuts et son évolution dans une scène hip hop qui monte en France .

Salué au Festival de Cannes

Présenté samedi 10 juillet au soir, lors de la fameuse "Séance de Minuit" du Festival de Cannes, le film a rencontré un franc succès et toute l'équipe avait reçu une ovation et mis l'ambiance lors de la fameuse montée des marches . "Je suis super fier du film et de l'équipe . NTM à Cannes c'est voilà quoi . . . que demande le peuple ? !" avait lâché JoeyStarr au micro de Canal + à la sortie de cette projection .