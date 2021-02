Superman : le prochain Clark Kent pourrait être joué par un acteur noir

Selon le site spécialisé Deadline, Warner Bros. et DC travaillent sur un nouveau reboot de Superman avec un Clark Kent noir.

par Team Mouv'

Un reboot de Superman est dans les tuyaux et c'est le célèbre site Deadline, qui a révélé l'information . On apprend ainsi que Ta - Nehisi Coates serait au scénario ( l'homme derrière Black Panther et Captain America, rien que ça) et J . J . Abrams à la production.

De plus, comme l'a relevé Hypebeast, l'équipe de production serait à la recherche d'un acteur noir pour incarner le personnage principal de Clark Kent . C'est le journaliste Justin Kroll qui a révélé cette information sur Twitter . Si l'information n'a pas été confirmée, les premières rumeurs évoquent Michael B . Jordan pour le rôle .

Reste à savoir si Henry Cavill, qui incarne l'emblématique super - héros depuis 2013 et Man of Steel, acceptera d'abandonner sa cape . . . Ces derniers mois, l'acteur a évoqué son envie de reprendre le rôle .