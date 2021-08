Strangers Things 4” arrive bientôt et sera plus énorme que les saisons précédentes

Le producteur de "Stranger Things", Shawn Levy, annonce que la saison 4 sera dingue.

par Team Mouv'

La suite de la série Stranger Things est attendue de pied ferme par les fans et le producteur a voulu les rassurer et confirme que la saison 4 arrive "bientôt" avec une histoire filmée au quatre coins du globe .

Une saison "tentaculaire"

Le producteur Shawn Levy souligne dans une interview exclusive pour Variety que "Le retard est dû en grande partie au COVID et au rythme auquel nous devons travailler pour la faire en toute sécurité . " Si le Covid a ralenti la suite du tournage, il reste confiant et lance que "cette nouvelle saison va aussi plus loin, visuellement comme narrativement"__ . Les aventures des prochains épisodes risquent d'envoyer du lourd ! Le producteur ajoute que les équipes ont filmé "en Géorgie, en Lituanie et au Nouveau - Mexique" et Shawn Levy affirme que "la saison 4 est tentaculaire et plus poussée que les trois précédentes" . Pas sûr que ses paroles atténuent l'impatience des fans, au contraire ! Si le suspens est à son comble, le producteur confirme dans son interview que la date de sortie sera dévoilée "très bientôt".

Pour faire passer le temps aux fans surexcités, deux bandes - annonces ont été diffusées. La première montre David Harbour dans un camp de travail enneigé . La seconde, très angoissante, nous laisse sans beaucoup d'indice avec seulement une phrase de Dr Martin Brenner "Eleven, m’écoutes - tu ?". . . Suspens !