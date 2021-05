"Stranger Things" saison 4 : un nouveau teaser angoissant dévoilé !

"Stanger Things" continue d'alimenter le mystère avec un nouveau teaser angoissant pour la saison 4.

La série à succès Stranger Things qui a conquis des millions de téléspectateurs à travers le monde revient pour une saison 4, très très attendue . La série aux allures eighties qui mêle à la perfection thriller psychologique et science - fiction vient de dévoiler un nouveau teaser pour sa quatrième saison en tournage.

Un teaser angoissant

Dans ce nouveau teaser angoissant, le mystère reste entier, mais le contexte laisse supposer que l'intrigue de cette nouvelle saison se concentrera sur l'origine d'Eleven. En effet, dès les premières images on remarque que l'on se trouve dans ce qui semble être un orphelinat ou un centre médical à en juger par la présence de plusieurs enfants, tous rasés et vêtus de blouses comme celles que l'on retrouve en hôpitaux . On voit les enfants jouer, puis la voix d'un homme nommé Papa se fait entendre, ce dernier demande aux enfants comment ils vont, puis le teaser se clôture sur une phrase pleine de mystère : "Eleven, tu écoutes?". Phrase déjà devenue culte sur les réseaux puisque de nombreux internautes la reprennent déjà .

Lancée en 2016 la série SF/Horrifique Stranger Things, est sûrement le plus gros carton de la plateforme de streaming Netflix . Si aucune date formelle n'a été annoncée pour le moment, on sait déjà que la saison 4 sortira certainement en 2022, le tournage ayant commencé cette année.