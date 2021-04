"Stranger Things" saison 4 : un premier indice sur la date de sortie

Une nouvelle information repousse encore un peu plus la sortie de la saison 4 de "Stranger Things."

par Team Mouv'

La série événement Stranger Things ne cesse de se faire attendre . Alors que la quatrième saison est teasée depuis plusieurs mois et qu'elle a été retardée à cause de la crise sanitaire, un nouvel élément vient nous apporter plus d'informations sur une potentielle date de sortie .

Si on espérait cette nouvelle saison pour 2021, c'est raté . En effet, la bande d'Eleven ne sera pas de retour sur Netflix avant 2022. Dans une nouvelle interview, l'acteur Finn Wolfhard qui joue le rôle de Mike Wheeler a déclaré : "La saison 4 ? Elle devrait sortir l'année prochaine, espérons - le" . Une nouvelle qui vient donc casser tous les espoirs des fans . . .

La saison 4 annoncée comme flippante

En plus de cette nouvelle date de sortie, on sait d'ores - et - déjà que cette nouvelle salve d'épisodes sera très flippante . Dans une interview accordée à US magazine, Gaten Matarazzo a déclaré : "Je pense que beaucoup diront que c’est la saison la plus effrayante de toutes . C’est vraiment génial à filmer . Même si on est entourés de choses vraiment pesantes et sombres avec la série, c’est atténué par beaucoup de légèreté et une bonne dose d’humour . "

Rappelons qu'un premier teaser de cette saison a été dévoilé en février 2020, et il est disponible juste ici.