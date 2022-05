"Stranger Things" rend hommage à Kobe Bryant dans la saison 4

Netflix fait un petit clin d'œil à Kobe Bryant dans la saison 4 de "Stranger Things".

La première partie de la saison 4 de Stranger Thing est sortie le 27 mai et la série a reçu des critiques élogieuses après que l'attente ait enfin pris fin pour les fans qui ont patienter pendant quasiment trois ans.

Lucas en mode Kobe

Parmi les nombreux développements que nous avons pu voir dans la quatrième saison, il y a le personnage de Lucas Sinclair interprété par Caleb McLaughlin qui a décidé de changer son image au lycée, passant de la bande des des "geeks" à celle des "cool" composée des membres de l'équipe de basket du lycée.

Dans les épisodes de la série où on le voit en tenu de basketball, Caleb est vu portant un maillot avec le numéro 8. Un évènement particulièrement spécial pour l'acteur qui a été un grand fan de Kobe Bryant et a décidé de lui rendre un hommage subtil dans la série en portant le premier numéro de maillot du défunt joueur. Ce geste a également été remarqué par plusieurs fans qui ont apprécié le clin d'œil subtil que la série a fait à Kobe.

Mais Caleb McLaughlin n'est pas seulement un fan de basketball, il en pratique, et au vu des vidéos qui circulent il semble avoir un bon niveau. En plus de cela, il s'est lancé dans la musique et a déjà sorti 2 singles sur les plateformes. Il semble donc que l'on fasse face à un touche à tout qui excelle dans tout ce qu'il entreprend.