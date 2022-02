"Star Wars" : la série "Obi-Wan Kenobi" s'offre une date de diffusion

Disney vient de dévoiler la date de sortie de la série "Obi-Wan Kenobi".

par Team Mouv'

La dernière série dérivée deStar Wars, The Book of Boba Fett, s'est terminée ce mercredi 9 février, mais les fans n'auront pas à attendre longtemps pour la prochaine .

Obi - Wan est de retour !

Star Wars : Obi - Wan Kenobi sera diffusée sur Disney + le 25 mai 2022, a annoncé Disney lors de sa conférence téléphonique avec les investisseurs mercredi . La mini série de six épisodes suivra l'un des Jedi les plus importants de Star Wars, après la chute de la République Galactique et pendant la montée de l'Empire . Obi - Wan Kenobi, comme beaucoup d'autres séries Star Wars récentes, se déroulera sur Tatooine, mais inclura probablement quelques autres lieux, alors que le Jedi partagera son temps entre la lutte contre l'Empire naissant et la garde du jeune Luke Skywalker .

La série mettra en vedette Ewan McGregor reprendre son rôle d'Obi - Wan . Joel Edgerton jouera à nouveau le rôle d'Owen Lars, et Hayden Christensen reprendra également le rôle d'Anakin Skywalker ( désormais devenu Dark Vador ). Obi - Wan Kenobi introduira également de nouveaux acteurs dans l'univers de Star Wars, notamment Kumail Nanjiani, Benny Safdie, O'Shea Jackson Jr, Sung Kang et Maya Erskine . Un épisode de la série sera diffusée chaque semaine sur Disney Plus .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour les fan de la saga, l'annonce de cette date est une délivrance car elle signifie qu'il ne reste plus que quelques semaines avant de revoir un des personnages mythiques de Star Wars.