Sylvester Stallone ne sera pas dans "Creed III"

Le personnage de Rocky ne reprendra pas du service.

par Geoffrey

C’est surement une énorme déception pour tous les fans de la franchise . Après un retour réussi en 2019 avec le fameux Creed II, Sylvester Stallone a confirmé qu’il ne reprendra pas le costume du fameux Rocky Balboa pour le troisième opus de la série .

Un film réalisé par Michael B . Jordan qui devrait entièrement se consacrer sur son personnage de Adonis Creed . Alors que beaucoup de rumeurs faisaient part de l’absence de Stallone au casting de Creed III, ce dernier a mis les choses aux clairs sur Instagram en affirmant à une fan qu’il ne serait pas dans le film .

Une absence dans le long métrage mais la carrière de Rocky à l’écran n’est pas terminée . En effet Michael B . Jordan aurait pour projet d’adapter l’histoire dans une série . L’histoire se déroulera dans les années 60, soit 17 ans avant les événements du premier film de 1976 et évoquera la jeunesse du futur boxeur, sous fond de mouvement hippie, rock’n’roll, guerre du Vietnam, et les assassinats de JFK et Martin Luther King .

Une chance peut être de voir Stallone dans des caméos dans la série .