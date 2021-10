Squid Game : une version animée de la série ?

Des images de "Squid Game" version animé font le tour des réseaux sociaux et affolent la toile.

par Team Mouv'

Le monde entier a adoré la série Squid Game qui bat tous les records et des images d'une version animée font le buzz sur les réseaux sociaux . Est - ce qu'un animé va débarquer ?

Les fans sont déjà sur les starting blocks

Sur Twitter et sur Instagram, des images d'un animé version 90's ont fait le tour d'Internet . Les dessins sont calqués sur l'univers de Squid Game et les fans ne tiennent plus en place . Un version manga de la série, que demander de plus ?

Malheureusement ces images ne sont pas officielles, c'est un fan - art imaginé dessiné par l’artiste Hanavbara . Les sous - titres et l'exactitude des scènes ont donné un côté pro qui a perturbé les fans de la série . Le post Twitter a été retweeté plus de 67 000 fois et sur Insta les dessins ont été likés presque 400 000 fois ! Un buzz énorme, qui on espère, arrivera dans les oreilles des producteurs de la série et lui donneront des idées .

