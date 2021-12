"Squid Game" : une saison 3 déjà envisagée par Netflix

Après le carton de la première saison de "Squid Game", une saison 3 est déjà dans les discussions.

par Team Mouv'

C'est la série événement de l'année 2021, Squid Game a été une surprise énorme pour tout le monde, et pour son créateur le premier. Mais après un tel succès, Netflix pense forcément à la suite.

Une saison 3 envisagée alors que la saison 2 n'est pas encore sortie

Alors que la saison 2 a été officiellement annoncée, et qu'elle sera beaucoup plus sombre que la première, le Korea Times relaye l'information d'une potentielle troisième saison pour la série. *"Je suis en pourparlers avec Netflix pour la saison 2 ainsi que la saison 3"*, a lâché le créateur Hwang Dong-hyuk dans une interview avec KBS. Il ajoute aussi "Nous arriverons bientôt à une conclusion.".

Une bonne nouvelle pour tous les fans, qui attendent avec impatience la suite des aventures de Seong Gi-hun, le personnage principal qui porte le fameux numéro 456. Pour cette deuxième saison, on devrait avoir droit à un Gi-Hun moins passif et plus dans l'action, comme l'affirme le créateur : "je pense que dans la seconde saison, il appliquera ce qu'il aura appris d'une manière beaucoup plus proactive."