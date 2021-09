"Squid Game" : une saison 2 prévue ?

Le réalisateur de "Squid Game", Hwang Dong-hyuk, se confie sur l'idée de faire une saison 2.

par Team Mouv'

La série Netflix . Squid Game bat tous les records de visionnage en même pas une semaine et les internautes se demandent déjà s'il y aura une suite ! Le créateur et réalisateur de la série Hwang Dong - hyuk s'est livré lors d'une interview à propos de ses inspirations et d'une possible saison 2.

Un tournage épuisant

Le réalisateur et scénariste de la série à succès, Hwang Dong - hyuk, a été interviewé par le magazine Variety à propos de Squid Game. Le créateur coréen se confie ce 24 septembre 2021 sur son travail acharné, sa créativité, et son envie ou non de réaliser une suite .

Lorsque le journaliste lui pose la fameuse question à propos d'une saison 2, il répond sans filtre : "Je n’ai pas vraiment de plans pour un Squid Game 2 . Je suis épuisé rien que de penser à cela . " Ok bon, là tout le monde va être déçu, mais en même temps quand on voit les épisodes, on comprend que ça a dû demander de l'énergie ! Comme le rapporte Première il a fallu 13 ans de planification et six mois de tournage . . . seulement pour les deux premiers épisodes !

Il ajoute : "__Mais si je devais le faire, je ne le ferais probablement pas tout seul . J’aimerais m’appuyer sur plusieurs scénaristes et avoir plusieurs réalisateurs expérimentés pour réaliser les épisodes . " Quand on voit l'engouement des internautes pour la série peut - être que Netflix saura trouver des arguments de taille pour convaincre le réalisateur et produire une saison 2 sans stress . On croise les doigts !