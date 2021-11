Squid Game : une saison 2 est en préparation

C'est la bonne nouvelle du jour : une saison 2 de "Squid Game" devrait voir le jour.

par Team Mouv'

Après le succès retentissant de la première saison, Squid Game devrait revenir pour une deuxième saison sur Netflix. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre Hwang Dong-hyuk dans une interview pour AP Entertainement, comme l'a relevé le site jeuxvideos.com.

Il s'explique : "Il y a eu tellement de pression, tellement de demandes, et tant d'amour pour une seconde saison, que j'ai presque l'impression que vous ne nous laissez pas le choix !"

Evidemment, on ne connait pas la date de cette potentielle saison 2. Il faudra attendre un petit peu, la production n'a pas encore commencé, mais on a hâte d'en savoir plus.

Squid Game, la série au sommet

Netflix a récemment partagé son classement de ses 10 séries originales les plus regardées. Et sans surprise, c'est la série Squid Game qui prend la tête du classement. En effet, la série qui a fait sensation dans le monde, cumule plus de 142 millions d'heures visionnées (chiffre recensé au moment du classement). C'est énorme. Désormais, la saison 2 est ultra attendue, et devrait faire des résultats historiques dès sa diffusion.