"Squid Game" : une saison 2 encore plus sombre que la première

Selon Hwang Dong-Hyuk, son créateur, la saison 2 de Squid Game s'annonce plus obscure que la première.

par Team Mouv'

Si la première saison de Squid Game et ses plus de 450 morts ne vous a pas semblé assez glauque, vous allez être servis : le créateur de la série, Hwang Dong-Hyuk, a annoncé que la saison prochaine serait encore plus sombre.

Dans un entretien avec Entertainment Weekly, le réalisateur du succès monumental de Netflix s'est confié sur la suite de la série. Après un succès ahurissant pour le lancement de la première saison du show - le meilleur de l'histoire de la plateforme de streaming, cette dernière avait en effet annoncé le renouvellement de la série.

Le héros confronté à des choix

Pour la saison 2, Hwand Dong-Hyuk, dont la notoriété a explosé avec la popularité de la série, a ainsi dévoilé les principaux éléments de la saison 2. Ainsi, on peut s'attendre à un Gi-Hun moins passif et plus dans l'action, selon le créateur : "je pense que dans la seconde saison, il appliquera ce qu'il aura appris d'une manière beaucoup plus proactive", laisse entendre le cinéaste.

Cependant, ce ne sera pas le seul twist de cette suite, puisque le héros pourrait basculer dans le camp du "mal" : *"Certains deviennent des Jedi et d'autres des Dark Vador, n'est-ce pas ? Je pense que Gi-hun va devoir traverser un moment difficile, comme un test",* explique le créateur. Cependant, il le promet : "Gi-Hun sera de retour et fera quelque chose pour le monde".

Alors, notre héros va-t-il basculer dans le côté sombre du jeu ? Quoi qu'il en soit, il semble que celui-ci sera encore plus perturbé psychologiquement par les événements, pour le plus grand plaisir des spectateurs...