"Squid Game" : une bagarre éclate lors de l'évènement Netflix à Paris

Squid Game rend fous les fans de la série et une violente bagarre se forme à Paris.

par Team Mouv'

Netflix a voulu faire les choses en grand pour les accros à la série Squid Game, et a aménagé un une salle de jeu géant et éphémère pour se plonger dans l'univers stressant de la série phénomène . L'évènement a tourné au vinaigre et une bagarre entre plusieurs personnes a éclaté .

Quand la violence de "Squid Game" envahit les rues

La plateforme de streaming a frappé fort niveau comm' et a crée un jeu géant calqué sur la série . Le rendez - vous éphémère se tenait rue d'Alexandrie, dans le 2ème arrondissement de Paris ce 2 et 3 octobre . L'envie de jouer au jeu du biscuit en vrai a poussé des centaines de personnes à attendre plus de 5 heures sous la pluie . La foule s'est amassée devant le bâtiment et la queue était ultra longue .

Comme plusieurs internautes l'ont montré sur Twitter grâce à des vidéos, au milieu de tout se monde une bagarre violente a éclaté entre plusieurs individus . La raison de cette bagarre est encore inconnue à l'heure actuelle . Les vigiles sont intervenus mais ce n'était pas suffisant, la police a débarqué sur les lieux . On sait que Squid Game est un véritable phénomène dans le monde entier et que ça rend tout le monde accro, mais de là à se battre ?

