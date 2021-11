"Squid Game" : un youtubeur millionnaire recrée le jeu dans la vraie vie

Un youtubeur fan de Squid Game a entrepris de recréer le jeu.

par Team Mouv'

Vous êtes fan de Squid Game, et vous rêvez de tester vos compétences et découvrir si vous êtes capable des mêmes prouesses que le joueur 456 ? Ce sera bientôt possible, grâce au portefeuille d'un youtubeur qui a décidé de recréer le jeu... en vrai.

A série énorme, pari gigantesque

La série coréenne aura conquis le monde, et la saison 2 est déjà annoncée. Mais si le créateur de la série avouait ne pas être "si riche que ça", parmi ses fans, Squid Game compte au moins un millionnaire : Mr. Beast s'est lancé le pari fou de reconstruire les décors de la série. Armé d'une équipe entière, de machines de chantier et surtout d'un énorme portefeuille, le jeune homme a presque fini le travail, et compte bien offrir à 456 personnes la possibilité de remporter... 456.000 dollars.

Bien sûr, il n'y aura pas de mort dans cette version réelle du jeu : si les participants devraient jouer aux mêmes jeux que ceux montrés dans la série, ceux-ci ne seront pas fatals, et l'histoire devrait bien se terminer. Sur les réseaux, le jeune youtubeur avait posté une vidéo devenue virale sur Tiktok, dans laquelle il promettait de recréer Squid Game si le posst dépassait les 10 millions de likes.

Pari tenu pour Mr. Beats, qui semble avoir bien avancé sur son chantier : dimanche 7 novembre, le youtubeur donnait des nouvelles de son projet en expliquant : "Recréer Squid Game me coûte plus cher que ce que je pensais, mais j'en ai déjà trop fait pour arrêter maintenant lol". En effet, le jeune homme met près de deux millions de dollars en jeu pour pouvoir s'offrir cette folie.

Sans aucun doute l'un des _fan art_s le plus ambitieux et coûteux de l'histoire, mais aussi le plus réaliste. Et on n'a qu'une envie : monter à bord de l'attraction (et en ressortir vivants).