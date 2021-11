"Squid Game" : un homme condamné à mort en Corée du Nord pour avoir diffusé la série

Un homme a été condamné à mort car jugé coupable d'avoir apporté illégalement la série "Squid Game" en Corée du Nord et 6 personnes condamnées à 5 ans de travaux forcés pour l'avoir regardée.

par Team Mouv'

Le média américain Variety a rapporté une histoire tragique en Corée du Nord : un homme a été condamné à mort car jugé coupable d'avoir apporté illégalement la série sud-coréenne Squid Game et 6 personnes condamnées à 5 ans de travaux forcés pour l'avoir regardée.

Un lycéen condamné à l'exécution et six autres à 5 ans de travaux forcés

La personne qui a introduit la série sur le territoire serait un jeune lycéen en retour de voyage en Chine qui a pu distribuer la série téléchargée illégalement et mise sur clé USB. Le jeune étudiant aurait distribué la série pour que ses amis puissent la regarder.

Le régime de Kim Jong-un aurait décidé de sévir et a condamné à mort l'étudiant qui introduit illégalement la série sur le territoire et mis en travaux forcés pour 5 ans les six personnes ayant regardé la série.

La série sud-coréenne Squid Game cartonne depuis sa sortie en septembre 2021 sur Netflix et n'est pas accessible à tous. En effet, en Corée du Nord c'est une toute autre histoire, le pays dispose de sa propre plateforme de streaming qui diffuse des films de propagande