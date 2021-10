"Squid Game" : un coréen harcelé par téléphone à cause du numéro dans la série

Sur la carte de visite distribuée dans Squid Game se trouve le numéro d'un particulier coréen, victime de harcèlement.

par Team Mouv'

Squid Game, c'est la série événement de ces dernières semaines et qui cartonne sur Netflix . La série explose tellement qu'elle pourrait devenir la plus regardée de tous les temps sur la plateforme, comme l'a avancé le PDG .

Cette série fait plaisir à tout le monde, à Netflix ainsi qu'aux spectateurs, sauf à une personne : un coréen qui est victime d'harcèlement téléphonique depuis la diffusion de Squid Game. Les créateurs ont dévoilé par erreur le numéro de téléphone de ce particulier . . .

4000 appels par jour

Sur la carte de visite distribuée dans la série pour inviter les participants à rejoindre le Squid Game, figure un numéro de téléphone, et c'est le sien . Pensant qu'il s'agissait peut - être d'un indice supplémentaire sur la série, les spectateurs ne cessent d'appeler le numéro . L'homme qui reçoit près de 4000 appels par jour, s'est exprimé dans les colonnes du média Money Today, comme le relaye Allociné.

"Je reçois sans arrêt des appels et des SMS, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au point qu'il m'est difficile de poursuivre ma vie quotidienne . C'est un numéro que j'utilise depuis plus de 10 ans, alors je suis assez décontenancé . ( . . . ) Les gens me contactent jour et nuit . " On lui souhaite beaucoup de courage . . .