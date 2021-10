"Squid Game" pourrait rapporter près de 900 millions de dollars

Grâce à la série "Squid Game", Netflix pourrait gagner près de 900 millions de dollars.

par Team Mouv'

La série à succès Squid Game rapportera près de 900 millions de dollars pour Netflix a rapporté Bloomberg News ce samedi 16 octobre .

Squid Game explose tous les compteurs

Le thriller de survie sud - coréen est la série la plus regardée de Netflix au cours de son premier mois d'existence, avec plus de 132 millions d'abonnés ayant regardé au moins deux minutes de la série, selon le rapport de Bloomberg . Cela a créé environ 891 millions de dollars en "valeur d'impact", selon le rapport . La valeur d'impact est décrite comme une combinaison de plusieurs données, notamment la fréquence à laquelle une émission est regardée par les nouveaux clients et par les clients déjà établis, cela aide à connaitre son impact sur l'audience à long terme . En gros, Squid Game, dont la réalisation a coûté environ 21 millions de dollars, générera exponentiellement plus d'argent en attirant et en conservant des abonnés .

Netflix est connu pour ne pas divulguer ses données d'audience, mais le mois dernier, il a révélé des chiffres sur le nombre total d'heures de visionnage de ses émissions les plus populaires au cours de leurs 28 premiers jours . Les estimations internes de Netflix rapportées par Bloomberg ont révélé beaucoup plus de choses sur Squid Game, notamment que 89 % des personnes qui ont commencé à le regarder ont terminé au moins un épisode et que 66 % des spectateurs de l'émission ont déjà terminé la saison . Les données indiquent également que "Squid Game" a été regardé pendant plus de 1,4 milliard d'heures au cours de ses 28 premiers jours . Les actions Netflix ont gagné environ 7 % depuis la sortie de "Squid Game" le 17 septembre .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Des chiffres très élevé qui viennent confirmer le succès planétaire de la série Netflix la plus visionné de l'histoire .