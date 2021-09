Squid Game pourrait devenir la série la plus visionnée sur Netflix

Squid Game a toutes ses chances pour devenir la série la plus visionnée de la plateforme selon le PDG de Netflix.

par Team Mouv'

"T'as maté Squid Game ?" est sur toutes les bouches, cette nouvelle série coréenne palpitante devient un phénomène . Alors qu'elle est déjà la plus grande émission non anglophone de Netflix, la série pourrait bien devenir la plus visionnée de la plateforme ! Et c'est le PDG de Netflix lui - même qui le dit .

LA série du moment

Seulement quatre jours après sa diffusion sur Netflix, Squid Game a été le premier drame coréen à décrocher la première place sur la plateforme de ciné - séries . Comme le rapporte Hypebeast, Ted Sarandos, le co - PDG et responsable du contenu de Netflix s'est exprimé sur ce succès : "Squid Game sera sans aucun doute notre plus grande série non anglophone au monde" et ajoute qu' "il y a de fortes chances qu'elle devienne notre plus grande série de tous les temps" . Rien que ça !

Pour calculer ce classement, Netflix comptabilise la popularité de ses émissions en fonction du nombre de personnes qui regardent un titre pendant au moins deux minutes dans les 28 premiers jours suivant son lancement . La série coréenne est sortie le 17 septembre, et cumule seulement 11 jours d'audience . Actuellement, la série la plus populaire est Bridgerton, suivie de Lupin en numéro 2 . Pour en savoir plus sur Squid Game rendez - vous ici : dans l'émission Le Screen avec Marion !