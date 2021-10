"Squid Game" : les ventes de Vans blanches ont explosé depuis la sortie de la série

Les ventes de Vans blanches que portent les participants du "Squid Game" ont explosé grâce à la série Netflix.

par Team Mouv'

Les Vans Slip - On blanches sont plus populaires que jamais . Cette paire basique est celle que les participants du jeu Squid Game portent dans la série . Et depuis sa mise en ligne sur Netflix, les ventes ont fortement augmenté .

7800% d'augmentation des ventes

Selon les chiffres rapportés par le site Sole Supplier relayés par Variety, les ventes du modèle de chaussure ont augmenté de 7800% depuis la sortie du feuilleton sud - coréen, le 17 septembre dernier . Et selon la plateforme spécialisée dans les data, Lyst, les recherches de "Vans Slip - On blanches" sur Internet ont augmenté de 97 % . Des chiffres énormes qui démontrent à quel point cette nouvelle série a de l'impact .

Une saison 2 pour Squid Game ?

Après le carton de la première saison, et la fin du dernier épisode qui nous laisse sur un gros point d'interrogation, tout le monde espère désormais une deuxième saison pour la série.

Dans un nouvel entretien pour Vulture, la responsable mondiale pôle télévision de Netflix a évoqué que les discussions se tenaient avec le cinéaste pour une saison 2 mais qu'il faudrait patienter . Hwang Dong - hyuk prépare actuellement un film et travaille sur d’autres projets, du coup la production de la saison 2 de Squid Game n'est pas encore d'actualité .